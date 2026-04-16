Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan Serhat Sitesi’nde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Zübeyir Ateş (72), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Kerime Ateş (58) ve kızı H.A.’ya (37) tabancayla ateş açtı.

Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, anne ve kızı kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kerime Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan H.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü.

Şüpheli Silahla Yakalandı

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Zübeyir Ateş’i olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.