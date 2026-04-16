Mamak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirerek önemli bir başarıya imza attı. Merkezin yürüttüğü çalışmalar, TEPE Savunma ve Güvenlik Sistemleri temsilcilerinin ziyaretiyle taçlandırıldı.

Gerçekleştirilen ziyarette, merkezin istihdama sunduğu katkılar dolayısıyla çalışanlara plaket takdim edildi. TEPE temsilcileri, merkezin iş arayanların iş bulma sürecini kolaylaştıran yapısı ve işverenlerle kurduğu güçlü iletişimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

3 Ayda 423 Kişi İş Sahibi Oldu

Yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında, 423 kişinin istihdama kazandırılmasına aracılık eden merkez, bölgedeki işsizlikle mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

Yetkililer, İstihdam Merkezi’nin hem iş arayan vatandaşlar hem de işverenler için etkili bir buluşma noktası olmaya devam edeceğini vurgularken, istihdama katkı sağlayan çalışmaların artarak süreceğini ifade etti.