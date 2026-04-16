Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Köşk Mahallesi’nde gece saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Tek katlı müstakil kerpiç ev, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar büyük bir gürültü duyarak durumu fark etti. Kısa süreli paniğin yaşandığı mahallede, ihbar üzerine belediye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Ekipler, olası risklere karşı evin elektrik ve doğal gaz bağlantılarını keserken, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Enkazın sabah saatlerinde kaldırılacağı bildirildi.

Mahalleli Uyardı: Eski Yapılar Riskli

Olay sırasında evin boş olması olası bir faciayı önledi. Ancak çökme sonucu yapıda ciddi maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, bölgede bulunan eski yapıların tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek yetkililerden detaylı inceleme yapılmasını talep etti.