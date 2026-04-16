Sincan Belediyesi, ilçe genelinde artan çevre kirliliği şikâyetleri üzerine harekete geçti. Özellikle Ahi Evran ve Ulubatlı Hasan mahallelerinde biriken çöp yığınları ve düzensiz atık depolama alanları için geniş kapsamlı temizlik çalışması yürütüldü.

Belediyeye bağlı Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenini bozan ve kötü kokuya neden olan atıkları iş makineleriyle kaldırarak bölgeyi temizledi.

Emniyet Destek Verdi

Çalışmalar, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Operasyon süresince güvenlik önlemleri artırılırken, halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasına öncelik verildi.

“Temiz Bir Sincan İçin Sahadayız”

Temizlik çalışmalarına katılan Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, sahada incelemelerde bulundu. Ocak, çevre temizliğinin belediyenin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirterek, Ulubatlı Hasan Mahallesi ve Tuğla Ocakları bölgesinde detaylı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayan Ocak, emniyet birimlerinin desteğiyle daha temiz ve sağlıklı bir çevre hedeflediklerini söyledi.