Zonguldak’ta lise öğrencisi B.T.A. (17), sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda okulda saldırı gerçekleştireceğine yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulundu. Mesajların, son dönemde Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylara benzer ifadeler içermesi, öğrenci ve veliler arasında büyük endişeye yol açtı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli öğrencinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 6 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirdi.

“Şaka Yapmak İstedim” Savunması

Gözaltına alınan B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince polis merkezine götürüldü. İlk ifadesinde mesajları arkadaşlarına şaka amacıyla gönderdiğini öne süren öğrencinin, evde bulunan mermileri ise köyden hatıra olarak getirdiğini söylediği öğrenildi.

Disiplin Geçmişi Ortaya Çıktı

Öte yandan öğrencinin daha önce eğitim gördüğü Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınıfta torpil patlatması nedeniyle disiplin cezası alarak okuldan uzaklaştırıldığı ve kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne alındığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, gözaltındaki öğrencinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.