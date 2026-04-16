Son günlerde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olayları kamuoyunda tedirginliğe yol açtı. Şanlıurfa’da bir lisede meydana gelen olayın ardından, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda gerçekleşen silahlı saldırı, güvenlik önlemlerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından bazı özel okullar, öğrenci ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni uygulamaları devreye aldı.

Okullarda Yeni Önlemler Devrede

Alınan kararlar kapsamında, okul girişlerinde daha sıkı kontroller yapılacağı belirtildi. Buna göre, öğrencilerin okula girişlerinde üst araması uygulanacak, çanta ve dolaplar ise düzenli olarak denetlenecek.

Ayrıca, öğrencilerin psikolojik durumlarını desteklemek amacıyla rehberlik hizmetlerinin kapsamı genişletilecek ve psikolojik destek çalışmalarına hız verilecek.

Amaç Güvenli ve Sağlıklı Eğitim Ortamı

Yetkililer, alınan önlemlerin temel amacının öğrencilerin kendilerini güvende hissettikleri bir eğitim ortamı oluşturmak olduğunu vurguladı. Eğitimciler ise güvenlik tedbirlerinin yanı sıra psikolojik destek çalışmalarının da en az fiziki önlemler kadar önemli olduğuna dikkat çekti.