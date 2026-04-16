EGO Genel Müdürlüğü, başkentte toplu ulaşımı rahatlatmak amacıyla 391 numaralı Doğantepe 2. Cadde – Ulus – Sıhhiye – 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı – Kuğulu – GOP hattında yeni bir düzenlemeye gitti.

Yapılan açıklamaya göre, hafta içi uygulanan 06.08 sefer saati 20 Nisan 2026 itibarıyla 06.04’e çekildi. Böylece sabah saatlerinde yolcuların daha erken ulaşım imkânına kavuşması hedefleniyor.

Hatta İki Yeni Servis Eklendi

Öte yandan, hat üzerindeki yoğunluğu azaltmak için yeni seferler de planlandı. Hafta içi 06.12’de Doğantepe hareket noktasından başlayacak ve Koza Sokak’taki 12463 numaralı Özyurt İlkokulu durağında sona erecek bir servis devreye alınacak. Ayrıca saat 13.10’da bir ek sefer daha yapılacak.

Bu düzenlemeyle birlikte 391 hattında toplam iki yeni servis artışı sağlanmış oldu. EGO yetkilileri, yapılan değişikliklerin bölge sakinlerinin ulaşımını daha konforlu hale getirmeyi amaçladığını belirtti.