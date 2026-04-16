Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Memişoğlu, olayda yaralanan vatandaşların sağlık durumlarına dair bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 20 kişiden 11’inin tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Hastanelerde tedavisi devam eden 9 yaralının ise sağlık durumlarının yakından takip edildiği ifade edildi.

Memişoğlu ayrıca, saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini ileterek, yaralı vatandaşlara acil şifalar temennisinde bulundu. Olayla ilgili süreç yakından izlenirken, sağlık ekiplerinin yaralılara yönelik müdahalesinin titizlikle sürdüğü vurgulandı.