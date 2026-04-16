UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan mücadele nefes kesti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 4-3 kazanan Alman temsilcisi, toplamda 6-4’lük skorla yarı finale yükseldi. Mücadeleye damga vuran isim ise genç yıldız Arda Güler oldu.

Arda Güler’den tarihi başlangıç

Maça hızlı başlayan Real Madrid, henüz 35. saniyede Arda Güler’in golüyle öne geçti. Bu gol, genç oyuncunun Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golü olurken turnuva tarihine geçen en erken gollerden biri olarak kayıtlara geçti.

Bayern Münih, bu gole 6. dakikada Aleksandar Pavlović ile yanıt verdi.

İlk yarıda gol yağmuru

İlk yarı tempoyu hiç düşürmedi. Arda Güler, serbest vuruştan attığı şık golle bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Ancak Alman ekibi pes etmedi.

dakikada Harry Kane skoru eşitlerken, 42. dakikada Kylian Mbappé Real Madrid’i yeniden öne geçirdi. İlk yarı 3-2 İspanyol ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Kırmızı kart ve Bayern’in geri dönüşü

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Bayern Münih, skoru eşitleyip üstünlüğü yakaladı. Real Madrid’de Eduardo Camavinga’nın 86. dakikada gördüğü kırmızı kart, maçın kırılma anlarından biri oldu.

Arda Güler rekorları altüst etti

Geceye damga vuran Arda Güler, performansıyla birçok ilke imza attı:

Şampiyonlar Ligi sezonunun en erken golünü attı

Real Madrid tarihinin turnuvadaki en erken golünü kaydetti

Bayern Münih’in Devler Ligi’nde yediği en erken golü atan oyuncu oldu

Ceza sahası dışından iki gol atan üçüncü Real Madrid oyuncusu oldu (Roberto Carlos ve Cristiano Ronaldo’nun ardından)

Yarı finalde rakip PSG

Teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, bu galibiyetle yarı finale yükseldi. Alman ekibi yarı finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.