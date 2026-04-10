Kremlin tarafından duyurulan kararda, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne tüm cephelerde askeri faaliyetleri durdurma talimatı verildi. Emir, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov aracılığıyla iletildi.

“Provokasyonlara Hazır Olun” Uyarısı

Açıklamada, ateşkes süresince Rus birliklerinin olası saldırı ve provokasyonlara karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı. Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının da ateşkese uymasını beklediğini ifade etti.

Zelenskiy Daha Önce Çağrı Yapmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Paskalya Bayramı kapsamında Rusya’ya ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Savaşta Kritik Gelişme

Rusya-Ukrayna savaşında zaman zaman gündeme gelen geçici ateşkes kararları, özellikle dini bayramlar ve insani gerekçelerle öne çıkıyor. Ancak taraflar arasında kalıcı bir barış henüz sağlanabilmiş değil.