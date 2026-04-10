Yazılı bir metin okuyan Melania Trump, Epstein ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ve onun işlediği suçlardan haberdar olmadığını vurguladı. Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, bu haberlerin itibarını zedelemeye yönelik olduğunu ifade etti.

“Karalama Kampanyası”

Melania Trump açıklamasında, “Beni utanç verici Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren yalanların bugün sona ermesi gerekiyor” diyerek sert tepki gösterdi. İddiaları ortaya atanları etik dışı davranmakla suçlayan Trump, bu girişimlerin kötü niyetli olduğunu söyledi.

Kongre’ye Çağrı

First Lady, ABD Kongresi’ne çağrıda bulunarak Epstein’ın suçlarının mağdurlarını merkeze alan kamuya açık duruşmalar düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Epstein Davası

ABD kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada, 18 yaş altındaki çok sayıda kıza cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan’daki cezaevinde ölü bulunmuştu.