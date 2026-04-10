Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, birçok ilde etkili olması beklenen zirai don olayının tarım ürünlerinde zarara yol açabileceği belirtildi. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle riskin arttığı vurgulandı.

Üreticilere Kritik Uyarı

Açıklamada şu önlemlerin alındığı ifade edildi:

Üreticiler bilgilendirildi

İl ve ilçe müdürlükleri sahada aktif görev yapıyor

Teknik destek ve yönlendirme çalışmaları sürüyor

Kültürel mücadele ve hibe destekleriyle risk azaltılıyor

Çiftçilere “Tedbirli Olun” Çağrısı

Yetkililer, olası zararların önüne geçmek için üreticilerin vakit kaybetmeden il/ilçe tarım müdürlüklerine ya da Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kanallarına başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Tarımda Don Tehlikesi Nedir?

Zirai don, özellikle meyve ağaçları ve erken ekilen ürünler için büyük risk oluşturuyor. Ani sıcaklık düşüşleri, bitkilerin gelişimini olumsuz etkileyerek verim kaybına neden olabiliyor.

❄️ Meteorolojik verilere göre 11 Nisan’a kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı tüm ekiplerimizle sahadayız.



✅ Üreticilerimizi bilgilendirdik.

✅ İl/İlçe Müdürlüklerimiz sahada teknik destek ve yönlendirmelerine devam ediyor.

✅ Kültürel mücadele ve hibe desteklerimizle… pic.twitter.com/8cdlj5TXPH — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) April 9, 2026