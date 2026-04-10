Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ilk periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Son saniyede Nicola Melli’nin sayısıyla öne geçen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 21-19 önde kapattı.
İkinci Çeyrekte Düşüş
İkinci periyoda hızlı giren temsilcimiz, kısa sürede farkı açsa da savunmada yaşanan düşüş sonrası kontrolü kaybetti. Konuk ekip, özellikle pota altındaki etkinliğiyle öne geçerek devreyi 40-34 üstün tamamladı.
Üçüncü Periyotta Geri Dönüş
İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis’in yokluğunda sorumluluk alan isimlerle farkı kapattı. Devon Hall ve Brandon Boston Jr.’ın katkısıyla öne geçen sarı-lacivertliler, final periyoduna 58-54 avantajla girdi.
Son Çeyrekte Real Madrid Farkı
Son periyotta oyuna ağırlığını koyan Real Madrid, savunmada sertleşerek Fenerbahçe’nin skor üretmesini zorlaştırdı. Son dakikalarda Shane Larkin benzeri bir performans sergileyen Lyles ve tecrübeli isimlerin katkısıyla İspanyol ekibi galibiyete uzandı.
Öne Çıkan Performanslar
- Fenerbahçe Beko’da Brandon Boston Jr. 21 sayıyla öne çıktı
- Nicola Melli 15 sayıyla mücadele etti
- Real Madrid’de Campazzo ve Tavares 15 ve 12 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı
Salonda Dikkat Çeken İsimler
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou ve beraberindeki heyetle birlikte takip etti.
Hakemler
Karşılaşmayı Robert Lottermoser, Olegs Latisevs ve Marcin Kowalski hakem üçlüsü yönetti.