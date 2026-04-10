Başkentte Karadeniz rüzgârı esiyor. Trabzon Günleri, 9-12 Nisan tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kültür, Lezzet ve Müzik Bir Arada

Etkinlikte Trabzon’un yöresel lezzetleri, el sanatları ve kültürel değerleri Ankaralılarla buluşurken, sahne gösterileri ve konserler de programda yer alıyor. Karadeniz’e özgü ürünlerin tanıtıldığı stantlar yoğun ilgi görüyor.

“Taşacak Bu Deniz” Oyuncuları Konuk Olacak

Etkinlik kapsamında 11 Nisan Cuma günü, sevilen dizi Taşacak Bu Deniz oyuncularının da konuk olarak katılması bekleniyor. Oyuncuların hayranlarıyla buluşacağı programın yoğun katılım görmesi öngörülüyor.

12 Nisan’a Kadar Devam Edecek

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Trabzon Günleri, 12 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlik, hem Karadeniz kültürünü tanımak isteyenler hem de keyifli vakit geçirmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.