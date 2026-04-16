Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda 16 yaşındaki Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 9 kişinin kimlikleri netleşti. Olayın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerine alındı.
Saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin isimleri şu şekilde:
Öğretmen Ayla Kara (56), öğrenciler Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal (11), Bayram Nabi Şişik (10), Belinay Nur Poyraz (10), Adnan Göktürk Yeşil (11) ve Kerem Erdem Güngör.
Yaralıların Durumu Ciddiyetini Koruyor
Saldırıda yaralanan 20 kişiden 11’i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yetkililer, 9 yaralının ise 5 farklı hastanede tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.