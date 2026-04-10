Yayımladığı mesajda, İran’ın savaş yanlısı olmadığını belirten Hamaney, buna rağmen ülkesinin meşru haklarından vazgeçmeyeceğini ifade etti. Bölgedeki gelişmelerin dikkatle takip edildiğini belirten İran lideri, direniş cephesinin bir bütün olarak görüldüğünü dile getirdi.

Tazminat Talebi Gündemde

Hamaney, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından oluşan maddi ve manevi zararlar için tazminat talep edeceklerini açıkladı. Bu süreçte İran’ın uluslararası alanda hakkını arayacağını vurguladı.

Hürmüz Boğazı Vurgusu

Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı hakkında konuşan Hamaney, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Bölge Ülkelerine Mesaj

İran’ın güney komşularına da seslenen Hamaney, “Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun” diyerek bölge ülkelerine dolaylı mesaj verdi.