Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticaret ve enerji taşımacılığında kritik bir rol oynadığını belirten Guo, bölge güvenliği ve istikrarının korunmasının uluslararası toplumun ortak çıkarına olduğunu kaydetti. Guo, 'Boğaz trafiğinin tıkanmasının temel nedeni, İran'daki çatışmalar. Sorunun çözümü için ilgili tarafların çatışmaları en kısa sürede durdurması gerekiyor. Çin bu konuda yapıcı rol oynamaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

