Uyuşturucu Madde Kullanımı kapsamında yürütülen soruşturmada bazı ünlü isimlere ait test sonuçları açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu’nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan bazı şüphelilerin sonuçlarında değerlendirme yapıldı. Yapılan analizlerde oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş’ın test sonuçlarının pozitif çıktığı ve saç örneklerinde kokain maddesine rastlandığı ileri sürüldü.

Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak ve temin etmek” suçlamalarıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bir kısmının gözaltına alındığı, bazılarının firari olduğu ve bir kişinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü aktarıldı.