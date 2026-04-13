Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel’in açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’e yönelik eleştirilerinde, “Gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin” ifadelerini kullandı.

CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, partinin yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve taciz iddialarıyla anıldığını savunarak, “Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran bu skandallarla meşgul olsun” dedi.

Erdoğan açıklamasında ayrıca, CHP bünyesinde “yolsuzluklardan arınma” amacıyla bir yapı kurulması önerisinde bulunarak, bunun hem partiye hem de kamuoyuna fayda sağlayacağını ifade etti.

CHP’nin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, partinin geçmişine atıfta bulunarak mevcut yönetim altında farklı bir noktaya geldiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının sonunda Türkiye’de demokrasinin daha güçlü bir ana muhalefet yapısına kavuşması temennisinde bulundu.