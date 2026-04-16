Kahramanmaraş’ta okulda yaşanan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bulgulara ulaşıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahsın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde önemli verilere rastlandığı belirtildi.

Başsavcılık, şüphelinin bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihini taşıyan bir belge tespit edildiğini ve söz konusu belgede yakın dönemde büyük çaplı bir eylem planlandığına dair ifadelerin yer aldığını duyurdu.

Elde edilen bulgunun, saldırının önceden planlandığına işaret ettiği değerlendirilirken, güvenlik birimlerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında dijital materyaller üzerindeki incelemelerin derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.