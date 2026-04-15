ARC Yapım imzalı ve HBO Max için hazırlanan 8 bölümlük yeni dizi projesinde hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Senaryosunu Levent Cantek’in kaleme aldığı yapımı, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak.

Dizinin kadın başrol oyuncusu olarak Hazal Subaşı ile anlaşma sağlanırken, merakla beklenen erkek başrol için ise kulis bilgilerine göre Kaan Yıldırım ile el sıkışıldı.

HAFIZA KAYBI HİKÂYESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni dizide olaylar, geçirdiği kazanın ardından hafızasını kaybeden Zeyno karakteri etrafında şekillenecek. Pamir ile evli olan Zeyno, yaşadığı kazanın ardından ortaya çıkan skandalla birlikte kendini bir anda kamuoyunun ve medyanın odağında bulacak.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken yapımın, yayınlandığı dönemde geniş izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.