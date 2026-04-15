Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yapan Yılmaz, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.

Yılmaz, açıklamasında olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda yaşanan elim hadiseyi üzüntüyle öğrendim. Başta İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çok yönlü inceleme ve soruşturmaları derhal başlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı da paylaşan Yılmaz, “Bu elim hadisede hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.