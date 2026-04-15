Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, ülke genelinde eğitim sendikalarının tepkisine neden oldu. Farklı illerde bir araya gelen sendika üyeleri, düzenledikleri basın açıklamalarıyla saldırıyı kınadı ve eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarına dikkat çekti.

SAMSUN’DA “ŞİDDETE KARŞI TEK YÜREK” MESAJI

Samsun’da Onur Anıtı önünde toplanan sendika temsilcileri adına konuşan Güngör Bağ, eğitimde şiddete karşı toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bağ, saldırıyı sert sözlerle kınayarak yaralanan öğretmen, öğrenci ve güvenlik görevlilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

TOKAT VE KASTAMONU’DA ORTAK ÇAĞRI

Tokat’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Muhammet İkbal Demir, okullarda yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi için daha etkin tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

Kastamonu’nda da öğretmenler ve sendika temsilcileri bir araya gelerek Siverek’teki saldırıyı protesto etti.

ÇANKIRI’DA “EĞİTİMCİLER KORUNMALI” VURGUSU

Çankırı’da Karatekin Parkı’nda düzenlenen açıklamada konuşan Burak Çelik, eğitimcilere yönelik şiddetin artık bireysel olaylar olmaktan çıktığını belirtti.

Aynı programda söz alan Yüksel Yandım ise öğretmenlerin güvenli çalışma koşullarına kavuşması gerektiğini dile getirdi.

ÇORUM’DA YÜRÜYÜŞLE PROTESTO

Çorum’da Kardeş Barış Meydanı’nda toplanan grup, Hürriyet Meydanı’na yürüyerek tepkisini gösterdi. Yapılan açıklamada, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması ve benzer olayların önüne geçilmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Eğitim sendikaları, yaşanan saldırının son olması gerektiğini vurgulayarak, eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.