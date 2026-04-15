Basın İlan Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programa Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize’den resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

“Amaç Uygulamada Birliği Sağlamak”

Trabzon Bölge Müdürü Ali Nuhoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada eğitimin temel hedefinin değişen mevzuata uyumu artırmak olduğunu belirtti. Nuhoğlu, kurumsal işleyişin daha etkin hale getirilmesi ve sahadaki paydaşlarla Genel Müdürlük arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

İlan ve Denetim Süreçleri Detaylı Anlatıldı

Eğitimde, kurum personeli tarafından gazete ve internet haber sitelerinin resmî ilan yayımlama hakkına ilişkin yükümlülükler iki ayrı oturumda ele alındı:

İlan süreçleri

Denetim mekanizmaları

Katılımcılara mevzuat uygulamaları örneklerle aktarılırken, karşılıklı değerlendirmelerle sürecin daha verimli hale getirilmesi hedeflendi.

Gazete ve Siteler İçin Kritik Uyarılar

Programda özellikle şu başlıklara dikkat çekildi:

Basılı gazetelerin nüshalarının süresi içinde kuruma ulaştırılması

Aynı içeriklerin eş zamanlı olarak İLANBİS sistemine yüklenmesi

İnternet haber sitelerinde alan adı değişikliklerinin belirli kurallara tabi olması

Alan adı değişikliklerinin Kurum Yönetim Kurulu izniyle yapılması gerektiği vurgulanırken, mevcut içerik yapısının korunmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Eğitimler Devam Edecek

Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimleri’nin önümüzdeki aylarda farklı illerde düzenlenecek programlarla devam edeceği bildirildi.