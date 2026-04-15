Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye’yi derinden sarsan olayda öğrenciler ve bir eğitimcinin hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

“Soruşturma Titizlikle Yürütülüyor”

Erdoğan, saldırının ardından Cumhuriyet savcıları ile mülkiye ve maarif müfettişlerinin derhal harekete geçtiğini belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını ifade etti. Açıklamasında, devletin tüm ilgili birimlerinin süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

Bakanlar Kahramanmaraş’a Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlarının yaralılarla ilgilenmek ve süreci yerinde takip etmek üzere Kahramanmaraş’a gittiğini açıkladı. Yetkililerin sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

“Acının Siyaseti Olmaz” Mesajı

Açıklamasında toplumsal hassasiyete dikkat çeken Erdoğan, saldırının siyasi polemiklere konu edilmemesi gerektiğini belirterek şu mesajı verdi:

Bu tür olayların reyting kaygısıyla kullanılmaması gerektiğini vurguladı

Basın ve kamuoyundan sorumlu davranılması çağrısında bulundu

Dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını istedi

Erdoğan, vatandaşların yalnızca resmi kurumlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini ifade etti.

Topluma Çağrı: Resmi Açıklamalara Dikkat Edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı uyarıda bulunarak, toplumun tüm kesimlerinden sağduyulu davranmalarını istedi. Açıklamasını, hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifa dilekleriyle tamamladı.