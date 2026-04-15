Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Kırklareli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Liderlik Buluşmaları” kapsamında gerçekleştirilen “Balkan Diplomasisi” programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Programa Uğur Turan, Derya Bulut ve Rengin Ak ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Bağış, konuşmasında uluslararası sistemde güç dengelerinin belirleyici olduğuna dikkat çekerek, “Bugün dünyada haklı olanın değil, güçlü olanın sözünün geçtiği bir düzen var. Enerji hatları, ticaret yolları, deniz geçişleri ve jeopolitik fay hatlarında güçlü değilseniz, uluslararası hukukun size tanıdığı hakların da bir anlamı kalmıyor” dedi.

“TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA”

Orta Doğu’daki gelişmeler ve küresel krizlerin bu gerçeği ortaya koyduğunu belirten Bağış, Türkiye’nin hem bölgesel hem küresel ölçekte güçlü olmak zorunda olduğunu ifade etti.

GENÇLERE “GELECEĞE HAZIRLANIN” ÇAĞRISI

Gençlere önemli mesajlar veren Bağış, İstanbul’da düzenlenecek savunma sanayi fuarına katılım çağrısında bulunarak, “Dünyanın dört bir yanından firmaların yer alacağı bu fuarı gezdiğinizde hem vizyonunuz gelişecek hem de Türkiye’nin geldiği noktayı daha iyi anlayacaksınız” diye konuştu.

Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Bağış, geçmişte dışa bağımlı olan yapının büyük ölçüde değiştiğini ve yerli üretim kapasitesinin arttığını söyledi.

“BAĞIMSIZLIK ARTIK ÇOK BOYUTLU”

Bağış, günümüzde bağımsızlığın sadece siyasi değil; teknolojik, ekonomik ve askeri kapasiteyle de doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Gençlere, hangi alanda olurlarsa olsunlar en iyisi olmaya odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

“AB, EN KAPSAMLI BARIŞ PROJESİ”

Avrupa Birliği’ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bağış, Avrupa Birliği’nin insanlık tarihinin en kapsamlı barış projelerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye için AB’nin önemli bir hedef olduğunu ifade eden Bağış, asıl önemli olanın birlik standartlarını yakalamak olduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin geldiği noktanın önemine dikkat çeken Bağış, gençlerin geleceği şekillendirecek en önemli aktörler olduğunu vurguladı.