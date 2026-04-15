Mimar ve sanatçı Tezcan Karakuş Candan’ın hazırladığı “Unutulmaz Gelecek: Köy Enstitüleri” başlıklı resim sergisi, başkentte sanatseverlerin ziyaretine açılıyor. Köy Enstitüleri temasını sanatla buluşturan sergi, geçmişten geleceğe eğitim mirasını görsel bir anlatımla ele alıyor.

Sergi, 28 Nisan – 9 Mayıs 2026 tarihleri arasında Nurol Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek. Açılış ise 28 Nisan Salı günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Ankara’nın Kavaklıdere bölgesinde yer alan galeride düzenlenecek serginin, sanat ve eğitim tarihine ilgi duyan geniş bir kitleyi çekmesi bekleniyor.

Sergi Hakkında:

UNUTMAMANIN GÖRSEL AFORİZMALARI

Bu sergi, geçmişe dönük bir anımsama çabası değil; geleceğe doğru uzanan bir hafıza çağrısıdır. Köy Enstitüleri, yalnızca bir eğitim modeli değil, Anadolu toprağından filizlenen bir aydınlanma düşüncesiydi. Bugün, zamanın ve unutkanlığın dehlizlerinde kalmış gibi görünen bu düşüncenin mekânları, bu resimlerde yeniden nefes alıyor. Herbir mekân kendi sessizliğinde bekliyor kendini.

Tezcan Karakuş Candan, Anadolu’nun farklı coğrafyalarına yayılmış enstitü mekânlarını pitoresk bir duyarlıkla ele alırken, onları yalnızca birer yapı olarak değil; zamanın, emeğin ve bilincin taşıyıcıları olarak yeniden kuruyor. Bu imgeler, geçmişin belgeleri değil; anımsamanın şiirsel biçimleridir. Her tuval, sezgiyle kuruyor hafızamızın zembereğini, enstitülerin yaşamı çoğaltan enerjisini taşıyor bugüne. Bir anlatıdan çok birer görsel aforizma gibi; yoğun, yalın ve çarpıcı. Söylenmeyeni sezdiriyor, unutulmuş olanı görünür kılıyor. Çünkü bazı şeyler anlatılarak değil, ancak yeniden duyumsanarak anımsanır.

“Unutulmaz Gelecek”, tam da bu eşiği işaret ediyor: Geçmişin, gelecekte yeniden anlam kazandığı o ince çizgiyi… Bu sergi, bakana yalnızca görmeyi değil, anımsamayı ve unutmamayı da öneriyor.

İBRAHİM KARAOĞLU

SANAT YAZARI/KÜRATÖR

Adres ve İletişim:

Gelinci̇k Sokak No:2/2 (Güneş Sokak Köşesi, Tatbikat Sahnesi Karşısı)

Güvenevler, Kavaklıdere – Ankara

Tel: 0312 468 86 70 / 0312 455 10 33

E-posta: [email protected]

Sanatseverler, sınırlı süreyle açık kalacak sergiyi belirtilen tarihler arasında ziyaret edebilecek.