Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından Mustafa Çiftçi, Yusuf Tekin, Akın Gürlek ve Kemal Memişoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakanlar, olay yerinde yaptıkları değerlendirmelerin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırının bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini belirterek olayın detaylarını paylaştı. Çiftçi, okulun ikili eğitim verdiğini, sabahçı öğrencilerin dağıldığı sırada 8’inci sınıf, 14 yaşındaki bir öğrencinin okula getirdiği silahla iki sınıfa girerek rastgele ateş açtığını ifade etti.

9 CAN KAYBI, 13 YARALI

Bakan Çiftçi, saldırı sonucunda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda 13 kişinin yaralandığını belirten Çiftçi, yaralılardan 6’sının yoğun bakımda olduğunu, 3’ünün ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Çiftçi, yaralıların tedavisinin hastanelerde sürdüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

“TERÖR SALDIRISI DEĞİL, BİREYSEL BİR HADİSE”

Olayın bir terör saldırısı olmadığını vurgulayan Çiftçi, “Bu hadise, bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir olaydır” ifadelerini kullandı.

EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ

Yaşanan saldırının ardından Kahramanmaraş’ta eğitime iki gün ara verildiği açıklandı. Daha önce Şanlıurfa’da yaşanan benzer olay nedeniyle de bölgede eğitime ara verildiği hatırlatıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın tüm yönleriyle araştırılması için çok sayıda müfettiş ve savcı görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 4 mülkiye başmüfettişi ve 4 polis başmüfettişi görevlendirilirken, Adalet Bakanlığı ise 3 başsavcı vekili ve 4 Cumhuriyet savcısını soruşturma için görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da inceleme başlattığı bildirildi.

Yetkililer, saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.