Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan silahlı saldırılar, eğitim camiasında büyük infiale yol açtı. Peş peşe gelen bu olayların ardından Türkiye genelinde öğretmenler ve eğitim sendikaları eş zamanlı basın açıklamaları düzenledi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki okulda yaşanan saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta benzer bir olayın meydana gelmesi, tepkileri daha da büyüttü. Eğitim emekçileri, artan şiddet olaylarına karşı somut önlem alınmadığını belirterek eylemlerini Ankara’ya taşıdı.

Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğretmenler, 3 günlük iş bırakma kararı alarak oturma eylemi başlattı. Eylemde, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması talep edildi.

Tanal’dan tepki!

Eyleme destek veren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Sonsöz ekibinden Melisa Sapaz ve Ayça Cicidurucu’ya yaptığı açıklamada, okullarda güvenliğin sağlanmasının devletin temel sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Tanal, “Biz şunu söylemek istemiyoruz: Okulları askeri kışlaya çevirin demiyoruz. Hem öğrencinin hem öğretmenin can güvenliğini istiyoruz. Aynı zamanda insan haklarını ve eğitim hakkını da istiyoruz. Eğitim hakkını güvenliğe, güvenliği de insan haklarına feda edemeyiz” dedi.

Yaşanan saldırıların ardından sorumluluğun yalnızca cezai boyutla sınırlı tutulamayacağını ifade eden Tanal, “Bugüne kadar öğretmenin, personelin ve öğrencinin can güvenliğini sağlayamayan Milli Eğitim Bakanı sadece hukuki değil, siyasi olarak da sorumludur” diye konuştu.

Özel okullar ile devlet okulları arasındaki farkı da gündeme getiren Tanal, “Bu tür saldırılar özel okullarda yaşanmıyor. Bakan kendi çocuğunu özel okula gönderiyor ama bu olaylar devlet okullarında oluyor. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Son olarak çağrıda bulunan Tanal; “Toplamda 14 can yakıcı olay yaşanmışken, özellikle son iki saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce istifa etmelidir. Ayrıca hayatını kaybeden eğitim camiası için bir günlük yas ilan edilmelidir” dedi.