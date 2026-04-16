EGM’nin resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek paylaşımlara karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, suçu ve suçluyu övücü içerikler paylaştığı tespit edilen toplam 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

940 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Soruşturma kapsamında dijital platformlar da yakın takibe alındı. Yetkililer, toplum güvenliğini tehdit eden içeriklerin yayılmasını önlemek amacıyla 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ayrıca, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 93 Telegram grubunun kapatıldığı bildirildi.

Adli Süreç Çok Yönlü Sürüyor

EGM açıklamasında, şüphelilere yönelik adli sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulanarak, ilgili birimlerin çalışmalarına çok yönlü şekilde devam ettiği ifade edildi. Yetkililer, kamu düzenini bozabilecek içeriklere karşı sıfır tolerans politikası izleneceğini belirtti.

Kamu Düzeni ve Dijital Güvenlik Vurgusu

Yapılan açıklama, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan içeriklerin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerken, güvenlik güçlerinin dijital alanı da aktif şekilde denetlediğini ortaya koydu. EGM, vatandaşları da bu tür içeriklere karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında;



Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş,… — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 16, 2026