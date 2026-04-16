Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 66 puanla haftaya 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın sadece 2 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe, Rizespor karşısında galip gelmesi halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

İlk Maçta Farklı Galibiyet

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 5-2 kazanarak üstünlüğünü göstermişti.

Eksikler Can Sıkıyor

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek’in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Derbi Öncesi Kritik Uyarı

Fenerbahçe’de 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak kritik Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Gözler Kritik 90 Dakikada

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede Fenerbahçe, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Çaykur Rizespor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.