Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Spar Girona oldu. Fenerbahçe Opet, savunmada zorlanınca ilk periyodu 17-12 geride kapattı.

İkinci Çeyrekte Geri Dönüş

İkinci periyotta özellikle Emma Meesseman ve Iliana Rupert’in etkili oyunuyla fark kapanırken, Olcay Çakır Turgut’un sayılarıyla sarı-lacivertliler öne geçti. Fenerbahçe, devreye 37-27 üstün girdi.

Üçüncü Periyotta Fark Açıldı

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Fenerbahçe Opet, Alperi Onar’ın kritik üçlüğüyle farkı çift haneye çıkardı ve son çeyreğe 54-40 önde girdi.

Son Çeyrekte Net Galibiyet

Final periyodunda savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Opet, rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Farkı 20 sayıya kadar çıkaran temsilcimiz, mücadeleden 76-59 galip ayrıldı.

Skor Dağılımı

Fenerbahçe Opet’te Emma Meesseman 14 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Gabby Williams ve Sevgi Uzun 13’er sayıyla galibiyete katkı verdi. Iliana Rupert ve Julie Allemand ise 12’şer sayıyla oynadı.

Girona cephesinde ise Holm ve Bibby’nin 16’şar sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe Opet, bu sonuçla EuroLeague Women’da bir kez daha finale yükselerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.