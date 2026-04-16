Rövanş mücadelesinde sahne alan Arda Güler, karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde yaklaşık 30 metreden attığı golle Real Madrid’i öne geçirdi. Genç oyuncu, 29. dakikada kullandığı serbest vuruşta bir kez daha fileleri havalandırdı.

Tarihe Geçen 35. Saniye Golü

Arda Güler’in 35. saniyede attığı gol, Real Madrid tarihinin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Daha önce bu rekor, 2016 yılında Legia Varşova maçında 57. saniyede gol atan Gareth Bale’e aitti.

Bu gol aynı zamanda:

Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken gol

O sezon Şampiyonlar Ligi’nde atılan en erken gol olarak da kayıtlara geçti.

Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçen Rekor

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en erken gol rekoru ise hâlâ Bayern Münih’in eski oyuncusu Roy Makaay’a ait. Hollandalı futbolcu, 2007’de Real Madrid’e karşı 10. saniyede gol atmıştı.

Frikik Rekoru Del Piero’yu Geride Bıraktı

Arda Güler, Bayern Münih karşısında attığı frikik golüyle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında serbest vuruştan gol atan en genç oyuncu oldu. 21 yaş 49 günlükken bu başarıya ulaşan milli futbolcu, Juventus efsanesi Alessandro Del Piero’yu geride bıraktı.

Del Piero, 1996’da Real Madrid’e karşı 21 yaş 132 günle bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Mesut Özil’in Rekoru da Kırıldı

Arda Güler ayrıca Real Madrid tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde serbest vuruştan gol atan en genç oyuncu unvanını da aldı. Daha önce bu rekor, 2010 yılında Milan’a karşı gol atan Mesut Özil’e aitti.

Avrupa Futbolunda Yeni Yıldız

Genç yaşına rağmen Şampiyonlar Ligi sahnesinde tarihi performanslara imza atan Arda Güler, Avrupa futbolunda yeni bir dönemin en dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.