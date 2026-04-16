30. Hafta Maç Programı ve Hakemler

Yarın (20.00)

Hesap.com Antalyaspor – TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Fenerbahçe – Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

18 Nisan Cumartesi

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – ikas Eyüpspor: Cihan Aydın

17.00 Kocaelispor – Göztepe: Ali Yılmaz

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği – Galatasaray: Batuhan Kolak

19 Nisan Pazar

14.30 Kasımpaşa – Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor – Beşiktaş: Gürcan Hasova

20.00 Trabzonspor – RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

20 Nisan Pazartesi

20.00 Gaziantep FK – Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Haftanın Öne Çıkan Maçları

haftada özellikle Fenerbahçe – Çaykur Rizespor, Samsunspor – Beşiktaş ve Trabzonspor – Başakşehir karşılaşmaları dikkat çekiyor. Bu maçlar hem üst sıra hem de Avrupa kupaları yarışı açısından büyük önem taşıyor.

Süper Lig’de Kritik Hafta

Şampiyonluk ve Avrupa bileti mücadelesinin kızıştığı Süper Lig’de 30. hafta, puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek kritik karşılaşmalara sahne olacak. Hakem kararları ise haftanın en çok konuşulan konuları arasında yer alabilir.