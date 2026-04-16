30. Hafta Maç Programı ve Hakemler
Yarın (20.00)
- Hesap.com Antalyaspor – TÜMOSAN Konyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- Fenerbahçe – Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
18 Nisan Cumartesi
- 14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – ikas Eyüpspor: Cihan Aydın
- 17.00 Kocaelispor – Göztepe: Ali Yılmaz
- 20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği – Galatasaray: Batuhan Kolak
19 Nisan Pazar
- 14.30 Kasımpaşa – Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
- 17.00 Samsunspor – Beşiktaş: Gürcan Hasova
- 20.00 Trabzonspor – RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
20 Nisan Pazartesi
- 20.00 Gaziantep FK – Zecorner Kayserispor: Atilla Karaoğlan
Haftanın Öne Çıkan Maçları
- haftada özellikle Fenerbahçe – Çaykur Rizespor, Samsunspor – Beşiktaş ve Trabzonspor – Başakşehir karşılaşmaları dikkat çekiyor. Bu maçlar hem üst sıra hem de Avrupa kupaları yarışı açısından büyük önem taşıyor.
Süper Lig’de Kritik Hafta
Şampiyonluk ve Avrupa bileti mücadelesinin kızıştığı Süper Lig’de 30. hafta, puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek kritik karşılaşmalara sahne olacak. Hakem kararları ise haftanın en çok konuşulan konuları arasında yer alabilir.
Muhabir: HABER MERKEZİ