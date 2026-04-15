NOW TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Yeraltı” dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmaması dikkat çekti. Yayın akışında yer almayan diziyle ilgili kanal yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmaması, izleyiciler arasında soru işaretlerine neden oldu.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Dizinin takipçileri, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterdi. İzleyiciler, özellikle önceden herhangi bir bilgilendirme yapılmamasını eleştirerek, NOW TV’den net bir açıklama talep etti.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Kanal tarafından henüz dizinin neden yayınlanmadığına ilişkin resmi bir duyuru yapılmazken, izleyiciler “Yeraltı” dizisinin akıbetine ilişkin açıklama bekliyor. Yayın akışındaki bu ani değişikliğin teknik bir sorun mu yoksa planlı bir karar mı olduğu ise belirsizliğini koruyor.