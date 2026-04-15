Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre;

Uluslararası Sivil ve Sosyal Etki Platformu (USSEP) eğitim kurumlarında yaşanan trajik olayın ardından kamuoyuna yönelik dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yaşanan sürecin yalnızca bir güvenlik sorunu olmadığı, aynı zamanda toplumsal güven duygusunu sarsan derin bir yara olduğu vurgulandı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, bilimin ve dijitalleşmenin hızla geliştiği çağımızda, çocukların en güvenli alanlarından biri olması gereken okullarda böylesi olayların yaşanmasının toplum vicdanında büyük bir sarsıntı yarattığı ifade edildi. Eğitim yuvalarının aileden sonra çocukların en çok güvende hissettiği alanlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu güven ortamının korunmasının ortak sorumluluk olduğu belirtildi.

TOPLUMSAL GÜVENE AĞIR DARBE

Açıklamada, yaşanan menfur olayın yalnızca bir güvenlik zafiyeti olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda toplumun ortak güven duygusuna vurulmuş ağır bir darbe olduğu kaydedildi. Türkiye genelinde derin üzüntüye neden olan olayın, çocukların gelişim sürecinde sporun, kültürün, sanatın ve sosyal etkinliklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

DİJİTAL DÜNYADA YENİ RİSKLER

Platform, dijitalleşen dünyada çocukların takibi, yönlendirilmesi ve sağlıklı gelişimi konusunda ciddi boşluklar oluştuğuna dikkat çekti. Sosyal ağların bilinçsiz kullanımı ve çocukların sosyal branşlardan uzak kalmasının, onları farklı risklere açık hale getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, çocukların yalnızca akademik başarı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiği, ruhsal, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de en az eğitim kadar önem taşıdığına işaret edildi.

81 İLDE PROJE HAZIRLIĞI

Uluslararası Sivil ve Sosyal Etki Platformu, Türkiye’nin tüm illerindeki okullarda uygulanmak üzere çeşitli projeler hazırladıklarını duyurdu. Bu projelerle eğitim kurumlarında oluşan sosyal boşlukların giderilmesi ve çocukların daha güvenli, daha güçlü bireyler olarak yetişmesine katkı sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Platformun öncelikli hedefleri ise şu şekilde sıralandı:

Çocukları dijital yalnızlıktan uzaklaştırarak sosyal etkinliklere yönlendirmek,

Okullarda yalnızca akademik değil, ruhsal ve sosyal takibi de üst seviyeye çıkarmak,

Sarsılan güven ortamını yeniden inşa etmek.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamanın sonunda başta eğitim camiası olmak üzere tüm Türkiye’ye başsağlığı dilekleri iletildi. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ise sabır ve güç temennisinde bulunuldu.