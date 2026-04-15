AMAÇ: ÇOCUKLARIN ŞEHİRLE KURDUĞU BAĞI GÖRÜNÜR KILMAK

Sonsöz Gazetesinden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; serginin temel hedefi, çocukların yaşadıkları kentle kurdukları bağı sanat aracılığıyla görünür hale getirmek. Aynı zamanda çocukların ifade becerilerini geliştirmeyi, sanatsal üretimlerini desteklemeyi ve gözlem yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan proje, kültürel ve eğitsel yönüyle de dikkat çekiyor.

GEZİCİ SERGİ OLARAK TÜRKİYE’YE AÇILACAK

Proje, klasik sergi anlayışının ötesine geçerek gezici sergi formatında planlandı. İlk etapta Ankara’nın farklı ilçeleri ve metropol alanlarında sanatseverlerle buluşacak olan sergi, ilerleyen süreçte Türkiye’nin farklı şehirlerine taşınacak. Başta İstanbul ve İzmirolmak üzere kültür sanat faaliyetlerinin yoğun olduğu merkezlerde de izleyiciyle buluşması planlanıyor.

“YAŞAYAN VE HAREKET EDEN SERGİ”

“Başkentli Çocukların Gözünden Ankara”, durağan bir sergi olmanın ötesinde yaşayan ve hareket eden bir sergi olarak tasarlandı.

Her yeni durağında farklı izleyicilerle buluşacak olan proje, her şehirde yeni bir bağ kurmayı ve her ziyaretçide farklı bir Ankaraalgısı oluşturmayı hedefliyor.

PROJENİN MİMARI: NESLİHAN AKKAYA

Projenin yürütücülüğünü üstlenen eğitimci ressam Neslihan Akkaya, çalışmanın sadece bir sanat etkinliği olmadığını, çocukların kendilerini özgürce ifade edebildiği güçlü bir kültürel üretim alanı niteliği taşıdığını vurguluyor. Ankara Kent Konseyi STK Proje Destek Grubu iş birliğiyle hayata geçirilen projede, Neslicart Sanat Stüdyosu öğrencileri de aktif rol aldı.

UZUN SOLUKLU BİR SANAT YOLCULUĞU

Sanat eğitmeni ve ressam Neslihan Akkaya öncülüğünde hazırlanan proje, yalnızca bugüne ait bir sergi olarak değil, uzun vadeli bir kültür ve sanat hareketi olarak kurgulandı. Çocukların kentle kurduğu duygusal bağı güçlendirmeyi, kültürler arası paylaşımı artırmayı ve sanata erişimi yaygınlaştırmayı hedefleyen çalışma, önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.