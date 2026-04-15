İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı “yolsuzluk” davasında duruşmalar altıncı haftasına girdi. 92 tutuklu sanığın bulunduğu davada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22’nci celsede savunmalar alınmaya devam ediyor.

İddianamede Ağır Suçlamalar Yer Aldı

11 Kasım 2025’te tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda suçlama yöneltildi. İddianamede İmamoğlu için:

Suç örgütü kurma

Rüşvet ve irtikap

İhaleye fesat karıştırma

Suç gelirlerinin aklanması

Kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı

Kamu zararına dolandırıcılık

gibi çeşitli suçlardan 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

Duruşmalar Haftada 4 Gün Devam Ediyor

İlk duruşması 9 Mart’ta görülen davada bugüne kadar 31 sanığın savunması alındı. Duruşmalar haftada dört gün sürerken, mahkeme heyeti oturumların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini açıkladı.

18 Sanık Tahliye Edildi

Mahkeme heyeti, aralarında İBB çalışanları ve bazı iş insanlarının da bulunduğu 18 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyeler, davanın seyrine ilişkin dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

İnan Güney Dosyası Davayla Birleştirildi

Görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkındaki dosya, İBB yolsuzluk davasıyla birleştirildi. Böylece Güney de ana dosyada sanık olarak yer aldı.

İmamoğlu’ndan Duruşma Arasında Mesaj

Duruşmaya verilen arada yakınlarıyla görüşen Ekrem İmamoğlu’nun, “Ben olmam gereken yerdeyim, milletin kalbindeyim” ifadelerini kullandığı öğrenildi. İmamoğlu ayrıca duruşmayı izleyenlere “İyi ki varsınız” diyerek destek mesajı verdi.

Koruma Müdürü Mustafa Akın’dan Savunma

İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın savunmasında, VIP koruma görevlerinin yalnızca fiziki güvenlikle sınırlı olmadığını belirterek, özel hayatın ve itibarın korunmasının da görev kapsamında olduğunu söyledi.

Akın, otelde kameraların kapatılmasıyla ilgili iddialara ilişkin, bu uygulamanın yalnızca kıyafet değişimi sırasında mahremiyetin korunması amacıyla yapıldığını ifade etti. Ayrıca jammer cihazlarının da olası saldırılara karşı önleyici tedbir olarak kullanıldığını savundu.

“Herhangi Bir Delil Gizleme Söz Konusu Değil”

Başkanlık konutundaki kamera kayıtlarına ilişkin iddialara da yanıt veren Akın, tüm ekipmanların ilgili birimlere eksiksiz teslim edildiğini belirterek, herhangi bir bilgi veya belge saklama durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Yargılama Süreci Devam Ediyor

İBB yolsuzluk davasında sanıkların savunmalarının alınmasına önümüzdeki günlerde de devam edilmesi bekleniyor. Dava süreci, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.