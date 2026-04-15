Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı büyük paniğe yol açtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kahramanmaraş'a gideceği bildirildi. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve güvenlik güçlerinin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 8. sınıf öğrencisinin sırt çantasında taşıdığı silahlarla okulda rastgele ateş açtığını açıkladı. İlk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğrenci hayatını kaybetti, 20 kişi ağır yaralandı.
