Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırının ardından medya kuruluşlarına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kurul, olay anına ilişkin görüntüler ile toplumu olumsuz etkileyebilecek travmatik içeriklerin kesinlikle yayımlanmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, başta öğrenciler ve aileleri olmak üzere mağdurların mahremiyetinin korunmasının büyük önem taşıdığı belirtildi. Kimliklerin ortaya çıkmasına yol açabilecek bilgi ve görsellerden uzak durulması istenirken, mağdur yakınları ve görgü tanıklarıyla röportaj yapılmaması, olay yerinden görüntü paylaşılmaması çağrısında bulunuldu.

RTÜK, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için yayınlarda yalnızca yetkili makamların açıklamalarına yer verilmesi gerektiğini kaydetti. Açıklamada ayrıca, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar sağduyulu ve sorumlu bir yayın dilinin de önem taşıdığı ifade edildi.

Kurul, toplumsal hassasiyetleri ve özellikle çocukların ruh sağlığını dikkate almayan yayınlar hakkında ise gecikmeden yasal yaptırım sürecinin başlatılacağını duyurdu. RTÜK, tüm medya kuruluşlarını sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeye çağırdı.