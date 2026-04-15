Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan ile bir araya geldi. Görüşmede özellikle Avrupa’da yaşayan Türk genç futbolcuların Türkiye’ye kazandırılması, altyapı projeleri ve kulüpler arası iş birliği konuları ele alındı.

“Hedefimiz Avrupa Kupaları”

Ziyarette konuşan MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, kulübün sportif hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Alparslan, kısa vadede Süper Lig’e dönüş, orta vadede ise Avrupa kupalarında mücadele eden bir yapı hedeflediklerini ifade etti.

Alparslan, “Güçlü bir altyapı ile sürdürülebilir başarı yakalamak ve önümüzdeki 3 yıl içinde kulübümüzü UEFA organizasyonlarında yer alan bir konuma getirmek istiyoruz” dedi.

ATFF’den Türk Futboluna Katkı Vurgusu

ATFF Başkanı Ayhan Yıldız ise Avrupa’daki Türk gençlerinin Türkiye’deki kulüplerle daha güçlü bağlar kurmasının önemine dikkat çekti. Yıldız, Ankaragücü ile yapılacak olası ortak projelerin Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Hediye Takdimi ile Sona Erdi

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapıldı. İlhami Alparslan, ATFF heyetine kulüp forması hediye ederken görüşme hatıra fotoğrafı ile sona erdi.