Alanya’da gerçekleştirilen organizasyonda üniversiteli sporcular hem dağ bisikleti hem de yol bisikleti kategorilerinde mücadele ediyor. Yarışlara Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda üniversite katılım sağladı.

Şampiyona kapsamında:

Dağ bisikleti kategorisinde 16 üniversiteden 49 erkek ve 25 kadın sporcu

Yol bisikleti kategorisinde 19 üniversiteden 57 erkek ve 27 kadın sporcu

start aldı.

Rekabet ve Performans Ön Planda

İki gün sürecek organizasyonda sporcular, Alanya’nın zorlu parkurlarında bireysel ve takım kategorilerinde derece elde etmek için yarışıyor. Yarışlar, üniversiteler arası spor rekabetini artırmayı hedefliyor.

Genç Sporculara Önemli Fırsat

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona, üniversite sporlarının gelişmesine katkı sağlarken genç sporcuların ulusal düzeyde kendilerini gösterme fırsatı bulduğu önemli bir platform olarak öne çıkıyor.