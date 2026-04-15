Zürih’teki Letzigrund Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini aldı. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

İsviçre’ye galibiyeti getiren goller:

49 ve 75. dakikalarda Aurélie Csillag

dakikada Viola Calligaris



Millî takımın tek golü ise 52. dakikada Ebru Topçu’dan geldi.

İyi Başlangıç Sonrası İlk Yenilgi

Ay-yıldızlılar, grup maçlarına Malta’yı 3-0 ve Kuzey İrlanda’yı 1-0 mağlup ederek başlamıştı. İsviçre karşısında alınan bu sonuçla birlikte grup liderliği yarışında önemli bir kayıp yaşandı.

Rövanş Sinop’ta

Millî takım, gruptaki 4’üncü maçında 18 Nisan’da Sinop Şehir Stadyumu’nda İsviçre’yi konuk edecek. Bu mücadele, grup dengeleri açısından kritik önem taşıyor.

Kalan Maç Programı

5 Haziran 2026: Pendik Stadı’nda Kuzey İrlanda

9 Haziran 2026: Malta deplasmanı

Hedef: Play-Off ve Dünya Kupası

A Milli Kadın Futbol Takımı, grup sıralamasına göre 2027 Dünya Kupası’na katılabilmek için 2 turlu play-off aşamasına kalmayı hedefliyor. Ay-yıldızlılar, kalan maçlarda alacağı sonuçlarla yoluna devam etmeyi amaçlıyor.