PFDK, Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar ile saha olayları sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe toplam 1 milyon 460 bin TL para cezası verdi.

Çirkin ve kötü tezahüratın sezon içinde deplasmanda 12. kez tekrarlanması nedeniyle 1 milyon 240 bin TL ceza kesildi.

Saha olayları nedeniyle ayrıca 220 bin TL ceza uygulandı.

Misafir tribünde yer alan bazı bloklardaki taraftarların elektronik biletleri bloke edilerek bir sonraki deplasman maçına girişleri yasaklandı.

Göztepe ve Rizespor Taraftarlarına Bloke

Aynı müsabaka kapsamında Göztepe taraftarlarının kötü tezahüratları nedeniyle belirli tribün bloklarına giriş yasağı getirildi.

Benzer şekilde Çaykur Rizespor taraftarlarının da çirkin tezahüratları sebebiyle bazı tribünlerdeki seyircilerin kartları bloke edildi.

Samsunspor ve Thorsten Fink’e Ağır Yaptırım

PFDK, Samsunspor cephesinde de dikkat çeken bir karara imza attı.

Teknik direktör Thorsten Fink, maçın 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren davranışı nedeniyle:

3 resmi maçta soyunma odası ve kulübeye giriş yasağı

80 bin TL para cezası

ile cezalandırıldı.

Ayrıca Samsunspor taraftarlarının kötü tezahüratları nedeniyle misafir tribündeki bazı seyircilere de bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı getirildi.

Disiplin Mesajı Net

PFDK’nın açıkladığı bu kararlar, özellikle taraftar davranışları ve saha içi disiplin konusunda kulüplere net bir uyarı niteliği taşıyor. Süper Lig’de artan cezalar, sezonun geri kalanında kulüplerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.