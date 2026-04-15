Gaziantep FK Teknik Direktörü olduğu dönemde Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Burak Yılmaz;

Sportmenliğe aykırı hareket

Hakaret

Kişilik haklarına saldırı

Futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar

gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Ali Yiğit Buruk da Listede

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk ise Kocaelispor karşılaşmasının ardından sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Süper Lig’de Kulüplere Disiplin Şoku

Süper Lig’de birçok kulüp de çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi. PFDK’ya sevk edilen kulüpler şöyle:

Beşiktaş – Çirkin ve kötü tezahürat

Corendon Alanyaspor – Çirkin ve kötü tezahürat

Trabzonspor – Çirkin ve kötü tezahürat

Kayserispor – Tezahürat, saha olayları ve usulsüzlükler

Galatasaray – Çirkin ve kötü tezahürat

Kocaelispor – Tezahürat ve saha olayları

Çaykur Rizespor – Çirkin ve kötü tezahürat

Ayrıca Göztepe kaleci antrenörü Vanja Ivesa da sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Futbolda Disiplin Süreci Başladı

TFF’nin aldığı bu kararlar sonrası gözler PFDK’dan çıkacak cezalara çevrildi. Özellikle Burak Yılmaz hakkında verilecek kararın, hem teknik adam kariyeri hem de ligdeki disiplin süreçleri açısından belirleyici olması bekleniyor.

Türk futbolunda sezonun kritik dönemine girilirken, art arda gelen disiplin sevkleri gündeme damga vurdu.