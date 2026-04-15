Gaziantep FK Teknik Direktörü olduğu dönemde Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Burak Yılmaz;
- Sportmenliğe aykırı hareket
- Hakaret
- Kişilik haklarına saldırı
- Futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar
gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
Ali Yiğit Buruk da Listede
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk ise Kocaelispor karşılaşmasının ardından sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.
Süper Lig’de Kulüplere Disiplin Şoku
Süper Lig’de birçok kulüp de çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi. PFDK’ya sevk edilen kulüpler şöyle:
- Beşiktaş – Çirkin ve kötü tezahürat
- Corendon Alanyaspor – Çirkin ve kötü tezahürat
- Trabzonspor – Çirkin ve kötü tezahürat
- Kayserispor – Tezahürat, saha olayları ve usulsüzlükler
- Galatasaray – Çirkin ve kötü tezahürat
- Kocaelispor – Tezahürat ve saha olayları
- Çaykur Rizespor – Çirkin ve kötü tezahürat
Ayrıca Göztepe kaleci antrenörü Vanja Ivesa da sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
Futbolda Disiplin Süreci Başladı
TFF’nin aldığı bu kararlar sonrası gözler PFDK’dan çıkacak cezalara çevrildi. Özellikle Burak Yılmaz hakkında verilecek kararın, hem teknik adam kariyeri hem de ligdeki disiplin süreçleri açısından belirleyici olması bekleniyor.
Türk futbolunda sezonun kritik dönemine girilirken, art arda gelen disiplin sevkleri gündeme damga vurdu.