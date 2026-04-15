Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi partilerin sunduğu önergeler görüşüldü.

DEM Parti’nin asgari ücretlilere yönelik önergesi sırasında, Ankara’da su tarifeleri üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, su fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek vatandaşın yükünün arttığını savundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise mahkeme kararının tarifeye değil, kademeli sisteme yönelik olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de tartışmalara katılarak mevcut durumda su fiyatlarının daha uygun hale geldiğini ifade etti.

Yatılı Kuruluşlar İçin Yeni Düzenlemeler

Kabul edilen maddelere göre, kapatılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında hizmetin aksamaması için tüm işlemler valilikler tarafından yürütülecek. Nakli yapılamayan bireyler için 6 aya kadar süre tanınacak.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki personel, ihtiyaç halinde geçici olarak görevlendirilebilecek.

Sosyal Hizmetlerde Güvenlik Artıyor: Kamera Sistemi Geliyor

Yeni düzenlemeyle birlikte yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında güvenliği artırmak amacıyla yazılım destekli kamera sistemleri kurulacak. Bu sistemler:

Hizmet kalitesini artıracak

Suçların önlenmesine katkı sağlayacak

Acil durumlara hızlı müdahale imkanı sunacak

Elde edilen veriler, kişisel verilerin korunması kapsamında 2 yıl sonunda silinecek ve mahkeme kararı olmadan paylaşılmayacak.

Devlet Korumasındaki Gençlere İstihdam Şartı

Teklife göre, devlet korumasında yetişen gençlerin istihdam hakkından yararlanabilmesi için en az 5 yıl sosyal hizmet modellerinden faydalanmış olmaları gerekecek. Ayrıca eğitim, yaş ve başvuru süresi gibi kriterler de getirildi.

TBMM Çalışmalarına Ara Verdi

Genel Kurul’da 6 maddenin daha kabul edilmesinin ardından birleşim, 15 Nisan’da yeniden toplanmak üzere kapatıldı.

Yeni düzenlemeler, özellikle sosyal hizmetler, genç istihdamı ve dijital güvenlik alanlarında önemli değişiklikler getirmesi açısından dikkat çekiyor.