İspanya derbisine sahne olan mücadelede Atletico Madrid, sahasında Barcelona’yı konuk etti. Riyadh Air Metropolitano’da oynanan karşılaşmada ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Madrid temsilcisi, rövanşta 2-1 mağlup olmasına rağmen toplamda 3-2’lik skorla turu geçen taraf oldu.

Barcelona’nın gollerini genç yıldız Lamine Yamal ve Ferran Torres kaydederken, Atletico Madrid’in kritik golü Ademola Lookman’dan geldi. Mücadelenin son bölümünde Eric Garcia kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Atletico Madrid, yarı finalde Arsenal - Sporting CP eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

PSG, Liverpool’u Eleyerek Gücünü Gösterdi

Gecenin diğer maçında Liverpool ile Paris Saint-Germain Anfield’da kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Fransız devi, rövanşı da aynı skorla kazanarak toplamda 4-0’lık üstünlükle yarı finale yükseldi.

PSG’ye galibiyeti getiren goller yıldız oyuncu Ousmane Dembele’den geldi.

Bu sonuçla Paris Saint-Germain, yarı finalde Bayern Münih - Real Madrid eşleşmesinin kazananını beklemeye başladı.

Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Final Heyecanı Başlıyor

Devler Ligi’nde yarı final eşleşmeleri büyük bir heyecana sahne olacak. Avrupa’nın en büyük kulüplerinin mücadele ettiği turnuvada finale giden yol artık çok daha zorlu.

Futbolseverler şimdi gözünü diğer çeyrek final rövanşlarına ve yarı final eşleşmelerine çevirmiş durumda.