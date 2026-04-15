2024/3616 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3616 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, YAĞMURDEDE Mahalle/Köy, ELMACIK Mevkii, 148 Ada, 314 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi

Adresi : Ankara İli Ayaş İlçesi 148 Ada 314 AdaAyaş / ANKARA

Yüzölçümü : 1.602,76 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı AyaşBelediyesi,Fen İşleriMüdürlüğünden yapılan araştırma neticesinde; kıymet takdirine konu olan Yağmurdede Mahallesine ait 148 ada 314parseli kapsayan alanda Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.148 ada 314parselin Tarla vasıflı tarım arazisi olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 961.656,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, YAĞMURDEDE Mahalle/Köy, AHLATARASI Mevkii, 137 Ada, 73 Parsel, Taşınmazın borçlu hissesi

Adresi : Ankara İli Ayaş İlçesi 137 Ada 73 ParselAyaş / ANKARA

Yüzölçümü : 808,73 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzıAyaş Belediyesi, Fen İşleriMüdürlüğünden yapılan araştırma neticesinde; kıymet takdirine konu olan Yağmurdede Mahallesine ait 137 ada 73parseli kapsayan alanda Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır.137 ada 73parselin Tarla vasıflı tarım arazisi olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 323.492,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:40

09/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.