Tecrübeli teknik adam, yaşanan puan kayıplarıyla ilgili net konuştu:

“Puan kayıplarını birine yükleyeceksek o teknik direktördür. Benim hatalarım, sorumluluk benim.”

Oyuncularına güvendiğini vurgulayan Buruk, takım içindeki birlikteliğin başarıyı getireceğini belirtti.

“4 Sene Üst Üste Şampiyonluk Hedefi”

Buruk’un en dikkat çeken açıklaması ise uzun vadeli hedefler oldu:

“Oyuncularımla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum.”

Ligde lider durumda olduklarını hatırlatan deneyimli teknik direktör, son haftalara avantajlı girdiklerini ve iplerin kendi ellerinde olduğunu ifade etti.

Yoğun Fikstür Takımı Zorladı

Sezon boyunca hem lig, hem Avrupa hem de kupa maçları oynadıklarını belirten Buruk, fiziksel ve mental yorgunluğa dikkat çekti.

Özellikle sakatlıkların performansı etkilediğini dile getiren Buruk, kadroda önemli eksikler yaşandığını söyledi.

Osimhen Vurgusu: “Mbappe ve Kane Gibi”

Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında da konuşan Buruk, oyuncunun önemini şu sözlerle anlattı:

“Madrid için Mbappe neyse, Bayern için Kane neyse Osimhen de Galatasaray için odur.”

Osimhen’in sakatlıktan dönmeye yakın olduğunu ve takımla çalışmalara başladığını belirtti.

Taraftara Mesaj: “Birlikte Başaracağız”

Taraftar desteğinin altını çizen Buruk, özellikle kritik haftalarda tribünlerin gücüne ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ankara deplasmanı ve derbi maçlar için taraftara çağrıda bulundu.

Eleştirilere Yanıt

Sosyal medyada yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Buruk, şunları söyledi:

“Övgü varsa eleştiri de olacak. Biz işimize odaklanıyoruz.”

Hedef: Çifte Kupa

Sezonun kalan bölümünde hem lig hem de kupa hedeflerine odaklandıklarını belirten Buruk, disiplin ve konsantrasyon vurgusu yaptı.