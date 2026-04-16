Serbest Güreş Milli Takımı, 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde devam ediyor. Milli takım, hazırlık sürecinde Kazakistan Milli Takımı ile ortak antrenmanlar gerçekleştirerek form düzeyini yükseltiyor.

Taha Akgül’den sporculara “forma bilinci” vurgusu

Kampı ziyaret eden Taha Akgül, sporcularla bir araya gelerek motivasyon konuşması yaptı. Genç bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Akgül, milli formanın önemine dikkat çekti.

Akgül açıklamasında, sporcuların devletin sağladığı imkanların farkında olması gerektiğini belirterek, “Giydikleri formanın değerini bilmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hakan Büyükçıngıl ile antrenman maçı

Ziyaret sırasında dikkat çeken anlardan biri de Taha Akgül’ün, 125 kiloda mücadele edecek olan Hakan Büyükçıngıl ile yaptığı antrenman maçı oldu. Akgül, sporculuk döneminde de bu sıklette Türkiye’ye önemli başarılar kazandırmıştı.

Rıza Kayaalp rekor hedefiyle Avrupa Şampiyonası’nda

Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası’nda rekor hedefiyle mindere çıkacak olan Rıza Kayaalp hakkında da açıklamalarda bulundu. Kayaalp’in motive olduğunu belirten Akgül, sporcuya moral desteği verdiklerini ifade etti.

Soner Demirtaş: “Takımımız şampiyonaya hazır”

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş ise takımın hazırlık sürecini değerlendirdi. Demirtaş, yapılan kamplar ve turnuvalarla eksiklerin giderildiğini belirterek, “Takımımız şu an şampiyonaya hazır” dedi.

Genç ve tecrübeli sporculardan oluşan karma bir kadro oluşturduklarını söyleyen Demirtaş, hedeflerinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları olduğunu da vurguladı.

Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil kategorisinde güçlü bir kadroyla mücadele edecek. Kadro şu isimlerden oluşuyor:

57 kg: Yusuf Demir

61 kg: Emrah Ormanoğlu

65 kg: Ahmet Duman

70 kg: Remzi Temur

74 kg: Ömer Faruk Çayır

79 kg: Okan Tahtacı

86 kg: Osman Göçen

92 kg: Fatih Altunbaş

97 kg: Rıfat Eren Gıdak

125 kg: Hakan Büyükçıngıl

Avrupa Güreş Şampiyonası 24-26 Nisan’da

Serbest stil müsabakaları 24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milli takım, şampiyonaya yüksek motivasyon ve yoğun hazırlık süreciyle gidiyor.